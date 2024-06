In etwa zwei Wochen ist es wieder so weit: Das Heidelbeerland in Leitersdorf (Gemeinde Feldbach) wird seine Tore öffnen. Bis Anfang oder Mitte August können dann die Heidelbeeren der Familie Pankarter am Selbstpflückfeld gegenüber des Schlosses Hainfeld geerntet und genascht werden. „Die Kunden kommen aus der Region, aber auch von weiter her, aus Wien oder dem Burgenland zum Beispiel“, erklärt Sonja Pankarter, die mit ihrem Mann Johannes das Feld betreibt.