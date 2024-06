Das Thema Leistung stand bei der Bezirkstour des steirischen Wirtschaftskammervizepräsidenten Herbert Ritter in der Südoststeiermark im Fokus. „WKO on Tour“ ist ein Streifzug durch Betriebe in der Region, bei dem es darum gehe, ein Stimmungsbarometer sowie die Nöte, Sorgen und Wünsche abzuholen, wie Regionalstellenobmann-Stellvertreter Josef Sommer betonte. Und da sei das Personalthema für die Handwerksbetriebe momentan sehr kritisch, wie Ritter vor rund zwei Dutzend Unternehmer und Unternehmerinnen bei der Firma Windisch Elektrotechnik in Berndorf (Gemeinde Kirchberg/R.) – einer der Stationen der Tour – ausführte.