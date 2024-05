Das Fallschirmjäger-Denkmal auf dem Auersberg bei Feldbach – eine 15 Meter hohe Säule mit einem stürzenden Falken – erinnert an zahlreiche Soldaten, die am Ende des Zweiten Weltkrieges im Raum Feldbach gefallen sind. Alle fünf Jahre findet dort – organisiert von der Kameradschaft Edelweiß – eine Feier statt. Zum 70-jährigen Bestehen des 1954 errichteten Denkmals, das der Stadtgemeinde Feldbach gehört und unter Kulturgüterschutz steht, war für 18. Mai auch eine Feier an der Gedächtnisstätte angesetzt. Sie wurde allerdings durch eine Schmieraktion beeinträchtigt. Denn neben der Säule war eine Reihe von Gedenktafeln mit Teer beschmiert und verunstaltet worden, ebenso eine Zusatzmarmortafel mit einem Spruch von Peter Rosegger.