Die Karwoche beginnt an jenem Tag, an dem Jesus auf einem Esel reitend nach Jerusalem kam. An diesen Einzug wird am Palmsonntag mit der Weihe der Palmbuschen, der auch Palmbesen oder Weihbesen genannt wird, erinnert. Tage vor dem Palmsonntag werden Zweige von der Salweide, den Palmkatzerln, von den großen Weidenstöcken geschnitten und mit Weidenbändern zu kleinen oder großen Palmbuschen gebunden. Der Besitzer des längsten Palmbuschen bei der Palmweihe in oder vor der Kirche wird als Palmesel bezeichnet.