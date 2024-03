Nach drei Jahren ist es nun so weit: In der Sparfiliale in St. Peter am Ottersbach hat künftig der Konzern selbst das Sagen. Beziehungsweise Marktleiterin Gerti Hofner, der kürzlich hochoffiziell Christoph Holzer, Geschäftsführer von Spar Steiermark/Südburgenland, die Schlüssel übergab. Nachdem es im Ort Unsicherheit um das Ob und Wie des Fortbestands des örtlichen Nahversorgers gab, piepsen jetzt wieder die Kassen. „Wir freuen uns, dass wir die Nahversorgung für St. Peter am Ottersbach sichern können“, sagt Holzer. Die bisherigen Betreiber um Thomas Rossmann, die vor drei Jahren den Spar eröffneten, bleiben allerdings Eigentümer der Liegenschaft.