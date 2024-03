Leicht bewölkt, bei rund 17 Grad Celsius und, wenn überhaupt, leichtem Nieselregen – derzeit zeigt der Wetterbericht annähernd perfektes Laufwetter für den Vulkanland-Frühlingslauf am Samstag, 23. März, in Leitersdorf (Gemeinde Feldbach) an. Dem Start in die Straßenlaufsaison bei einem der größten Laufevents im Südosten Österreichs steht also nichts mehr im Wege. Das zeigt sich auch an den vielen Anmeldungen: „Wir rechnen auch heuer wieder mit einem Teilnehmerrekord. Mehr als 1100 Läufer und fast 50 Staffelteams zu je fünf Personen haben wir schon“, freut sich Heri Macht, Obmann des „ASKÖ Rad- und Kulturvereins“, der den Lauf veranstaltet.