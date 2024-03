Spätestens seit der Corona-Pandemie erfreut sich das Campen größter Beliebtheit. In der Südoststeiermark klaffte zwischen Bairisch Kölldorf (Gemeinde Bad Gleichenberg) und dem Stubenbergsee (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) bislang jedoch eine große Lücke in Sachen Campingmöglichkeiten. Ab kommenden Sonntag, 24. März, soll sich das ändern: In Riegersburg eröffnet, nach langem Hin und Her – Einsprüche des Steirischen Naturschutzverbandes verzögerten den Baustart – offiziell das neue „Camping-Resort Riegersburg“.