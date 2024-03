Wohl wenige Branchen sind so eng miteinander verstrickt und voneinander abhängig wie die Tierhaltung und die Futtermittelerzeugung – geht es der einen gut, so profitiert auch die andere. Doch derzeit setzen den Erzeugern vor allem hohe Energiepreise, teure Grundstoffe und Personalmangel zu. Dazu komme aber auch noch, dass in Österreich zunehmend strenge und hohe Auflagen für die Masttiere entstehen, die dadurch von günstigeren Produkten aus dem Ausland verdrängt würden, erklärt Andreas Gsellmann, Geschäftsführer der „Gsellmann Mischfuttererzeugung GmbH“ in Gnas. „Da wird der Konsument durch Siegel und Verpackungen getäuscht und kann nicht unterscheiden. Aber das darf man ihm nicht anlasten“, führt er aus.

Arbeit von Generationen

Der eigene Betrieb des 38-Jährigen und seiner Eltern stehe jedoch gut da, sei unabhängig und nachhaltig, was an zahlreichen Investitionen und Innovationen – auch durch frühere Generationen des 130 Jahre alten Familienunternehmens – liegt. „Vor gut 130 Jahren wurde hier in Kohlberg eine Mühle gegründet. Der Großvater hat dann um 1974 das Mischfutterwerk daraus gemacht“, so Josef und Maria Gsellmann. Seither wurde beständig investiert und erneuert.

Durch die Dampfproduktion über das 2010 errichtete hauseigene Biomasseheizwerk (850 Kilowattstunden) kann der Futtermittelhersteller Öl und Gas einsparen. Die Biomasse bezieht die Firma Gsellmann wiederum von den Futtermittelabnehmern in der Region. Für rund 2,7 Millionen Euro wurde außerdem 2023 eine Photovoltaikanlage mit Spitzenleistungen von 3,1 Megawatt-Peak in Betrieb genommen, mit der circa 80 Prozent des Strombedarfs gedeckt werden können. 2022 wurde zudem eine neue Bio-Produktionsanlage fertiggestellt, für die Andreas und Josef Gsellmann den zweiten Preis beim Handwerksinnovationspreis des Steirischen Vulkanlands 2024 überreicht bekamen.

Für die neue Bio-Produktionsanlage erhielt Gsellmann kürzlich den Handwerksinnovationspreis des Steirischen Vulkanlands © Gsellmann Futtermittel Gmbh

„Für mich gab es nie etwas anderes“

Viel Arbeit für den zweifachen Vater Andreas Gsellmann, zum Ausgleich betreibt er viel Sport, wie etwa Laufen oder Radfahren. Dass er einmal in den Familienbetrieb einsteigen würde, sei immer klar gewesen: Direkt nach der HAK Feldbach und dem Bundesheer war es so weit, missen möchte er das jedoch nicht. „Für mich gab es nie etwas anderes.“

Auch für viele der 60 Mitarbeiter gelte ähnliches, schließlich seien viele bereits sehr lange dabei. Mitarbeitermangel habe der Futtermittelhersteller keinen, besonders in den letzten zwei Jahren habe er gemerkt, dass es leichter werde Arbeitskräfte zu finden. Das liege einerseits an der Nähe zu Slowenien und andererseits am Geschäftsbereich, so die Familie Gsellmann: „Wir sind eine zukunftssichere Branche – etwas zu Essen brauchen die Menschen immer.“