Manufaktur Gölles baut Nachhaltigkeit im Betrieb aus

Neben „Kernkraftwerk“ und Sonnenstrom wird bei der Manufaktur Gölles in naher Zukunft ein Obstgarten mit Fokus auf alte Sorten entstehen. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.