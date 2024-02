Hans-Peter Braunegg: „Ich hab‘ meiner Frau gesagt, ich führe das Baby weiter, aber ich kann nicht mehr“

Reportage. Seit rund drei Jahren gibt es den Gebrauchtwarenladen „Alles Gut“ in Fehring. Nun muss er aus dem Geschäftslokal ausziehen und will in zwei Monaten alles verkauft haben.