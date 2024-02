Zu einem Verkehrsunfall auf der L 207 musste die Feuerwehr Hatzendorf am Donnerstag am Abend, kurz nach 21 Uhr, ausrücken. Ein Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, der in Fahrtrichtung Übersbach unterwegs war, war im Ortsteil Hatzendorf (Gemeinde Fehring) mit einem Kleintransporter aus bisher noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei war das Fahrzeug umgestürzt und kam neben der Straße zu liegen.