Richard Rauch übernimmt Grundners Kulinarium und neue ÖGB-Frauenvorsitzende

Mit Jänner übernahmen Richard Rauch und Evelyn Wild Grundners Kulinarium und ÖGB-Frauenvorsitzende Manuela Leitgeb übergab an Maria Hauer. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.