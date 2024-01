Eine Sekunde nicht aufgepasst und schon ist es passiert: ein Sturz. Das Risiko, sich bei einem Unfall in den eigenen vier Wänden zu verletzen, steigt vor allem mit zunehmendem Alter. „Jede dritte Person über 65 Jahren stürzt einmal pro Jahr, rund zehn Prozent aller Stürze enden mit einem Knochenbruch“, weiß Sandra Klenner, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und als Community Nurse in Feldbach tätig.

In Feldbach läuft das Gesundheitsvorsorgeprojekt Community Nursing bereits seit zwei Jahren. „Wir konnten schon viele Schlüsse daraus ziehen“, so Projektleiterin Sonja Skalnik. Eine dieser Erkenntnisse sei, dass es wichtig ist, noch stärker auf Sturzprävention zu setzen und auf die damit verbundenen Gefahren aufmerksam zu machen. Mit dem Ratgeber „Sicher Wohnen im Alter“ soll das gelingen.

Mit dem Ziel, zu sensibilisieren

„Bei unseren Hausbesuchen sprechen wir mit den Bewohnerinnen und Bewohnern auch immer über Risikofaktoren für Stürze“, sagt Viktoria Lafer, ebenfalls Community Nurse in Feldbach. Die Ursachen, die zu Unfällen im Haushalt führen, sind vielfältig: „Das können körperliche Faktoren wie Gleichgewichtsstörungen, nachlassende Reaktionsfähigkeit oder die Verschlechterung des Hör- und Sehvermögens sein, aber auch umgebungsbedingte Faktoren wie freiliegende Kabel, rutschende Teppiche oder fehlende Beleuchtung“, so Lafer.

Feldbachs Community Nurses stellten die neue Broschüre gemeinsam mit Projektleiterin Sonja Skalnik und Bürgermeister Josef Ober vor © KLZ / Ramona Lenz

So wird die Wohnung zukunftsfit

Laut Klenner und Lafer kann die eigene Wohnung mit wenigen Handgriffen zukunftsfit gemacht werden. „Zum Beispiel kann man den Teppich ankleben“, so Lafer. Und welche Tricks haben die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen noch in petto? „Freiliegende Kabel vermeiden oder gut befestigen, Bewegungsmelder oder ein Nachtlicht installieren – vor allem im Schlafzimmer –, an Türschwellen Mini-Rampen anbringen und in der Küche Dinge, die man oft braucht, griffbereit aufbewahren“, sagen sie.

Die Broschüre mit den Tipps und Tricks ist bei den Veranstaltungen der Community Nurses, dem Start-up-Center Feldbach und im Rathaus Feldbach erhältlich.