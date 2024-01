Seit 111 Jahren gibt es die Tischlerei Knaus in Schützing. Philipp Knaus führt sie seit 2017 – in vierter Generation. Früher hat jeder Tischler „alles“ gemacht. Bei Knaus ist das auch so geblieben: „Wir machen nur unterschiedliche Sachen, eigentlich sind es immer Spezialanfertigungen. Damit haben wir uns eine Nische geschaffen.“ Die Palette reicht von kleinsten Dingen wie den Stoppeln für den Brisky von Lava Bräu bis zur Einrichtung für ein ganzes Haus. „Alles, was irgendwie mit Holz zu tun hat“, fasst Knaus die ganze Breite knapp zusammen. „Wenn ich eine Küche mache, gibt es die sonst nirgendwo.“ Im Raum neben dem Büro sind große Raumtrenner aufgebaut. Sie sind für den Grazer Congress – auch eine Spezialanfertigung. Ein bisschen „Serienfertigung“ gibt es bei den Zirbenbetten: annähernd ähnlich vom Maß (meist 180 mal 200 Zentimeter) und bei der Liegehöhe. „Die Individualität gibt es beim Betthaupt“, sagt Knaus. 20 bis 30 dieser Betten werden jährlich hergestellt. Bekannt ist die Tischlerei auch für ihre Hauslaternen.

Ohne Ablaufdatum

Eine Spezialität sind die Kastenstockfenster. Sie halten zehnmal so lang wie ein Kunststofffenster, sagt Knaus. Langlebigkeit ist auch sein Argument für Produkte vom Tischler: „Sie sind eine Spur teurer, aber haben eigentlich kein Ablaufdatum. Ein Massivholztisch hält über Generationen, die Kastenstockfenster auch.“

Kunden sind eher Leute ab einem mittleren Alter. Knaus: „Wir ziehen die an, die sich mit dem identifizieren, was wir machen.“ Grundsätzlich kommt er immer zu den Kunden, um sich in die Lebens- und Wohnsituation hineindenken zu können: „Die Möbel sollen in den bestehenden Raum passen.“ Es gibt zudem eine Runde durch die Werkstatt. Auch die „Wohlfühlabende“ – seit vielen Jahren veranstaltet – dienen dazu, ein Gespür zu geben, was die Tischlerei macht und ihre Philosophie zu vermitteln. „Bei Wohnen und Einrichten spielen ja so viele Dinge zusammen“, betont Knaus.

Dass auch beim Werkstoff Individualität zählt, versteht sich von selbst. Fast 80 Kubikmeter Holz liegen im Holzlager. „Da weiß ich von jedem Baum, wo er gestanden ist“, verrät der Chef.

Von Anfang bis Ende beim Produkt dabei

Unternehmenserfolg braucht motivierte Mitarbeiter. „Unsere Leute begleiten das Produkt von Anfang bis Ende – vom Ausmessen übers Produzieren bis zum Montieren. Sie kriegen große Genugtuung, wenn sie sehen, wie der Kunde glücklich ist. Das ist unbezahlbar.“ Ständig dabei zu sein, minimiert auch die Fehlerquote. Knaus kann auf erfolgreiche Lehrlinge stolz sein. Allen voran Julian Fink - Staatsmeister und Medaillengewinner bei den World Skills – den er als Ausnahmetalent beschreibt.

Beim Rundgang durch die Werkstatt zeigt Knaus Teile, die ausnahmsweise nicht montiert werden – auch wenn das die Mitarbeiter gerne gemacht hätten, wie er schmunzelnd erzählt. Die gehen nämlich nach China. Knaus: „Ein Messekontakt, über das Zirbenbett sind wir zum Reden gekommen.“

Um zu gutem Nachwuchs zu kommen, kooperiert die Tischlerei mit der Polytechnischen Schule Feldbach, die bei der Steirischen Tischlertrophy begleitet wurde. Schulklassen können alle Handgriffe vom rohen Holz bis zum fertigen Werkstück kennenlernen. Jedes Jahr einen Lehrling aufnehmen, ist Knaus‘ Anspruch. Von einem künftigen weiß er, dass der schon eine Werkbank zu Hause hat und dort fleißig werkelt.