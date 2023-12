In den Regalen findet eine holzgeschnitzte Krippe nach der anderen ihren Platz, in einer großen Vitrine reihen sich zahlreiche Räuchermännchen aneinander und an einem deckenhohen Christbaum hängen unzählige Christbaumkugeln, aber auch anderer Christbaumschmuck wie glitzernde Weihnachtsmänner, bunte Vögel oder schlichte Engelchen. In der Weihnachtswelt des Altstadtladens in der Feldbacher Altstadtgasse scheint die Welt stillzustehen – in der besinnlichsten Zeit des Jahres.

20 Jahre Weihnachtwelt

Eröffnet haben Beatrix und Robert Kögler die Weihnachtsausstellung, die sich im ersten Stock des Ackerbürgerhauses direkt neben dem Altstadtladen befindet, vor 20 Jahren aus einer Platznot heraus: „Aufgrund des großen Sortiments, das wir anbieten, war es irgendwann nicht mehr möglich, die Produkte alleine in den Räumlichkeiten des Altstadtladens anzubieten“, erklärt Katrin Hierzer, die gemeinsam mit Beatrix und Robert Kögler den Altstadtladen, die Weihnachtswelt und Sir Roberts Teehaus leitet.

Nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über kann die Weihnachtswelt in der Feldbacher Altstadtgasse besucht werden © KLZ / Ramona Lenz

Glücksbringer, Krippen und Räuchermännchen

In dieser Zeit macht das Geschäft auch den Großteil seines Umsatzes: „Mehr als die Hälfte des gesamten Jahresumsatzes machen wir zwischen Oktober und Dezember“, sagt Beatrix Kögler, während sie kassiert. Und welche Produkte aus dem Sortiment finden dann besonders schnell einen Besitzer? „Glücksbringer von der Firma Hummel und Räuchermännchen werden gerne gekauft. Auch Krippen verkaufen wir in dieser Zeit sehr oft“, so Hierzer. Insgesamt haben die Kundinnen und Kunden auf einer Verkaufsfläche von 640 Quadratmetern und in 14 Räumen die Wahl aus rund 18.000 Produkten, die das ganze Jahr über angeboten werden.

„Bei der Auswahl unserer Produkte achten wir besonders auf Exklusivität und gute Qualität. Daher arbeiten wir auch am liebsten mit Kunsthandwerkern zusammen, mit denen wir den persönlichen Kontakt pflegen, um uns von der Qualität selbst zu überzeugen“, erzählt Hierzer.

Auch in Australien ein Begriff

Dass das Geschäft seit über 30 Jahren floriert und sich in Feldbach so gut hält, liegt wohl auch daran, dass der Altstadtladen seit rund 30 Jahren auch Versandhandel betreibt und seit 20 Jahren gibt es zusätzlich einen eigenen Online-Shop „Robea“. „Ich wusste, wenn ich in Feldbach erfolgreich sein will, brauche ich auch den Versand“, sagt Beatrix Kögler.

Seit 36 Jahren gibt es den Altstadtladen in der Feldbacher Altstadtgasse bereits © KLZ / Ramona Lenz

Die meisten Aufträge kommen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. „Vereinzelt haben wir Pakete aber auch schon nach Australien und Amerika geliefert“, erzählt sie. Zwischen zehn und 15 Prozent des Jahresumsatzes werden damit erzielt.

.