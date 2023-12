Kürzlich organisierten die Sportlehrer der Sportmittelschule Feldbach den alljährlich stattfindenden Volksschul-Fußball-Cup. Die Schüler der vierten Klasse schlüpften an diesem Tag in die Rolle der Schiedsrichter, sie betrieben das Büfett und führten auch Tanzeinlagen vor.

Platz 1 für Markt Hartmannsdorf

Starke 21 Teams aus zwölf unterschiedlichen Volksschulen kämpften um den Sieg. Gewinner des Turniers war die Volksschule Markt Hartmannsdorf, die sich in einem spannenden Duell beim Siebenmeterschießen bewies und bis zum Schluss für Spannung sorgte. Der zweite Platz erging an die Volksschule Fehring und der dritte Platz an die Volksschule Tieschen. Alle anderen Schulen waren ebenso mit Begeisterung und vollem Einsatz dabei.

Die Volksschule Fehring holte sich silberne Medaillen © Sportmittelschule Feldbach

„Das Event war ein voller Erfolg und stellte ein gelungenes Beispiel für Transition dar“, so Wolfgang Salchinger, Sportkoordinator der MS Feldbach und Ideengeber des Events. Jede Volksschulgruppe erhielt am Ende des Tages eine personalisierte Urkunde mit einem Gruppenfoto sowie eine Medaille.