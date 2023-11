Auf der L 208 im Gemeindegebiet von Mureck kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen kam ein Pkw, in dem sich zwei Personen befanden, auf der Höhe von Schloss Brunnsee von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Notarzt und Rotes Kreuz sind am Unfallort, um die verletzten Personen zu versorgen. Auch der Rettungshubschrauber befindet sich am Unfallort. Über den Grad der Verletzung und den Unfallhergang ist noch nichts Näheres bekannt.