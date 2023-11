Vom Bodensee bis an die ungarische Grenze, von Land bis Stadt, von Triest bis Gmünd – der Wirtshausführer des Gourmedia Verlags versammelt über 1000 Wirtshäuser aus Österreich, Italien und Slowenien sowie zahlreiche Weingüter und Weintipps auf seinen rund 600 Seiten. Kürzlich wurde die von Renate Wagner-Wittula, Elisabeth und Klaus Egle herausgegebene 26. aktualisierte Ausgabe des Kulinarikratgebers „Wirtshausführer 2024“ in der Saziani Stub‘n in Straden präsentiert.