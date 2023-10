Nach Feldbach und Halbenrain gibt es nun auch am Friedhof in Straden einen Ort, der jenen Familien gewidmet ist, die ein Sternenkind haben. Zwischen Juli und Oktober schufen 23 Freiwillige einen würdigen Ort des Gedenkens an Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Initiiert hat die Gestaltung des Gedenkortes eine Arbeitsgruppe der Pfarrgemeinde Straden.

Männer ergriffen Initiative

Begeistert zeigte sich Seelsorgerin Maria Pieberl-Hatz vom Engagement der Männer. Karl Lenz, er ist der Projektleiter, und Karl Ranz, Steinmetz, hatten die Idee, für Straden einen solchen Gedenkort zu errichten. „Es betrifft ja auch Männer, deshalb sollte es einen Ort geben, um gemeinsam zu trauern“, so Lenz. Das sieht auch Pieberl-Hatz so und fügt an: „Denn ich habe oft erlebt, dass diese Last vor allem von Frauen getragen wird.“ Für die künstlerische Gestaltung zeichnete sich Karin Hauenstein-Schnurrer verantwortlich.

Gedenk- und Kraftort

Die kreisförmige Anlage im Nordosten des Friedhofs wird von einer in der Mitte gepflanzten Magnolie bestimmt. Rechts daneben steht eine Metallstele mit der Inschrift „Geliebt“ und der Botschaft „Ich bin die Auferstehung und das Leben“. Der Boden ist geteilt, dort können in eine Schüssel Kerzen gestellt und in die Erde Tonsterne gesteckt werden. „Meine Intention war es, einen einladenden, freundlichen und naturverbundenen Ort zu schaffen. Der immergrüne Baum im Zentrum, als Mittler zwischen Himmel und Erde, soll die Unsterblichkeit der Erinnerung ausdrücken“, erklärt Hauenstein-Schnurrer. Die Projektfinanzierung erfolgte mithilfe der Gemeinden Straden, Kapfenstein und Tieschen, der Serviceclubs, der Wirtschaft und der Bevölkerung.

Ganzjähriges Trauerprogramm geplant

Die Gedenkstätte wird am 1. November um 14 Uhr im Rahmen des Gedenkgottesdienstes zu Allerheiligen geweiht. Aber nicht nur an diesem Tag soll das Gedenken an die Sternenkinder ein Thema sein: Es sind Trauergespräche, Trauercafés und Trauerspaziergänge am Friedhof in Planung.