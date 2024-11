Etwas zurückgeben“ lautet der Tenor vieler steirischer Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn sie nach dem Motor für ihr karitatives Engagement gefragt werden. Manche Betriebe verzichten auf Kundengeschenke und füllen stattdessen einen Spendentopf, in anderen Unternehmen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschlossen, die Freude auf Weihnachten durch gemeinsames Spenden noch ein bisschen spürbarer zu machen. Viele Vereine, die die gemeinsame Freude am Sport, an Musik oder Theater zusammenführt, stellen den Erlös ihrer Veranstaltungen in den Dienst der guten Sache. Sie alle helfen mit, Menschen in Krisensituationen aufzufangen. Einige dieser unverzichtbaren Helfer stellen wir hier vor.

Zwei „Klasse Steirer“: Die Weinspezialitäten unter dem Label „Klasse Steirer“ vom Weingut Krispel machen nicht nur am Gaumen Freude. Für jede bei SPAR verkaufte Flasche geht ein Betrag an „Steirer helfen Steirern“. Bei der zweiten „Auslese“ wurden 6.223 Euro aus den Flaschen auf das Spendenkonto des Hilfsvereins der Kleinen Zeitung gespült. Mit Vereinspräsident Thomas Spann (Mitte) freuen sich Christoph Holzer (Geschäftsführer Spar Steiermark/Südburgenland, links) und Winzer Stefan Krispel. © Klz / Stefan Pajman

Beitrag für die Gemeinschaft: Seit Jahren unterstützt Dussmann Steiermark: „Im Sinne unseres Leitspruchs ‚We care for more‘ war es uns auch heuer besonders wichtig, uns wieder daran zu beteiligen. Denn als Lösungspartner für Facility Management und Food Services und bedeutender Arbeitgeber der Region möchten wir einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Besonders am Herzen liegen uns dieses Jahr die Opfer des Unwetters in der Steiermark. Wir freuen uns, wenn wir zum Wiederaufbau beitragen können“, so Erich Grössl, Niederlassungsleiter von Dussmann in der Steiermark. Den Scheck über 4.000 Euro übergibt er an Carina Tacer (l) und Sandra Bleiberger-Krajnc von „Steirer helfen Steirern“. © Klz / Stefan Pajman