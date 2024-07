Was vor 27 Jahren als „Bunter Abend“ an der Volksschule Kumberg begonnen hat, hat sich Jahr um Jahr zu einer weitreichenden Spendenaktion entwickelt. Nicht nur, weil Absolventinnen und Absolventen der VS Kumberg weiterhin bei den Aktionen mitwirken, sondern weil sich weitere Volksschulen der Spendenaktion angeschlossen haben. Unfassbare 200.002,20 Euro wurden seit der ersten Spendenaktion gesammelt – und dieser Betrag wurde nun mit der aktuellen Sammlung um 19.824,90 Euro erhöht.

Große Bühne für den Spendenerfolg

Für diesen Spendenerfolg ins Zeug geworfen haben sich die Volksschulen Kumberg, Frohnleiten, Gschwendt und der Pflichtschulcluster VS Weiz + ASO Weiz, jeweils mit Haussammlungen und Sammelaktionen, sowie der Schulsportverein Kumberg. Ein weiterer Verein hat die ganz große Bühne genutzt, um das Spendenergebnis ordentlich in die Höhe zu schrauben: Für das Bühnenstück „Mission TTS (Time Travel System)“ probten 127 Mitwirkende in zwei Besetzungen wochenlang, darunter Kinder der Volksschule Kumberg, Jugendliche der Theatergruppe Young United Artists sowie Eltern und Überraschungsgäste. Die Organisation und die Abwicklung übernahmen der Verein „Bühne frei! Stage, Earth and cool Kids“ und der Schulsportverein Kumberg, dessen Dance&Fun-Gruppen in die Inszenierung eingebunden waren. Unterstützt wurde die bühnenreife Aktion von der Bildungsdirektion für Steiermark, der Marktgemeinde Kumberg, der Stadtgemeinde Weiz und dem Team der VS Kumberg.

Hilfe für Jonas

Und es gibt einen Grund, warum jeder der Beteiligten sein Bestes gab. Denn immerhin ging es darum, den 11-jährigen Jonas, der am seltenen Schimmelpenning-Feuerstein-Mims-Syndrom leidet, zu unterstützen. Dieses Syndrom beinhaltet Fehlbildungen im Bereich der Haut, der Augen, des Hirns, des Skeletts und des Herzens. Der Bub wird über eine Sonde ernährt und braucht rund um die Uhr Unterstützung, die er liebevoll von seiner Familie erhält. Das Budget der Familie ist durch laufende Ausgaben für Jonas stark belastet, vieles, was den Alltag erleichtern könnte, ist zu teuer. Die ersten Anschaffungen durch die Spenden der eifrigen Schülerinnen und Schüler und durch den Erlös aus den beiden Aufführungen im Kunsthaus Weiz, die mit Unterstützung von „Steirer helfen Steirern“ realisiert werden können: ein Hebekran und ein Duschstuhl für Jonas.

„Den ersten Schritt tun“

„Auch wenn es vielleicht unmöglich erscheint! Nichts wird beginnen, wenn man nicht bereit ist, ohne Angst den ersten Schritt zu tun.“ Dieses Zitat aus dem Theaterstück ist für die leidenschaftliche Pädagogin Brigitta Blantz-Stefan aka „Blantzi“ die zentrale Kernbotschaft, die sich ohne Abstriche auf das Engagement der vielen Beteiligten der Sammelaktion ummünzen lässt. Als Initiatorin der gemeinsamen Sammelaktion und der Theateraufführungen ist ihre Freude über den Erfolg besonders groß: „Ich bedanke mich bei allen, die geholfen, gespendet, trainiert, geprobt – und diesen ersten Schritt gewagt haben!“

Eine Aktion, von der man sich nur wünschen kann, dass sie weiter Schule macht.