Beim ersten Sommerfest der steirischen Rauchfangkehrer beim Ankerpunkt in Tillmitsch war das Glück Ehrengast: Sonnenschein, Fußballglück am Bildschirm und großzügige Gäste, die mit dem eifrigen Kauf von Losen und mit jedem Glas an der Charity-Weinbar für Notleidende in der Steiermark gespendet haben. Der Verein der Steirischen Rauchfangkehrer erhöhte den Betrag auf 8.000 Euro.

Gemeinsam für Schutz und Sicherheit

„Wir arbeiten auch für Schutz und Sicherheit, darum passt es richtig gut, dass wir den Erlös an ,Steirer helfen Steirern‘ übergeben“, freute sich Bundes- und Landesinnungsmeister Christian Plesar über das Ergebnis. Teilen konnte er die Freude mit zahlreichen Gästen, darunter Nationalratsabgeordneter Joachim Schnabel, Landtagsabgeordnete Claudia Klimt-Weithaler, der Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark Josef Herk und Abordnungen der Rauchfangkehrer aus den benachbarten Bundesländern.

Landesinnungsmeister und Bundesinnungsmeister Josef Herk übergibt den symbolischen Scheck an Carina Tacer und Anneliese Horvath von „Steirer helfen Steirern“ © Concept Consulting