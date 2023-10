Seit mehr als 20 Jahren ist Schwester Elisabeth Gruber die Seele des Marienstüberls in Graz. Ihre Motivation dabei ist der Dienst an den Ärmsten. Diese Berufung ist es auch, was sie dazu gebracht hat, 1978 in den Orden der Barmherzigen Schwestern einzutreten. Denn zunächst hat sie eine Ausbildung für die landwirtschaftliche Hausarbeit absolviert und zehn Jahre am Hof ihrer Eltern gearbeitet. „Ich habe gespürt, dass mein Weg ein anderer ist. Der Dienst an den Ärmsten war eine innere Inspiration, der ich nachgegangen bin“, erzählt Gruber, die gebürtig aus Graden kommt.