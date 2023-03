Für ihre beiden Töchter will Julia Aichhorn mehr als nur eine Mutter sein. Sie möchte ein Vorbild sein, „eine Frau, die ihnen zeigt, dass man auf nichts verzichten muss. Man soll Kinder haben und Karriere machen können, ohne dass jemand darunter leidet“ sagt die Wahlsteirerin, die seit Kurzem die neue Bundesvorsitzende der Jungen Industrie ist. In dieser Funktion will sie vor allem für die Selbstbestimmtheit und Chancengleichheit von Frauen kämpfen. In ihrem eigenen Leben war es der 36-Jährige immer schon wichtig, „das Steuer selbst in der Hand zu haben.“ Nach einem Studium der Forst- und Volkswirtschaft in Wien übernahm die gebürtige Niederösterreicherin das Familienunternehmen. Vier Jahre lang war sie Vorsitzende der Jungen Industrie Steiermark, einem Netzwerk für junge Führungskräfte, Unternehmerinnen und Manager.