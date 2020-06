Facebook

Leopold Städtler wurde am 2. Juli 1950 zum Priester geweiht © Ballguide/Stefan Pajman

Wissen Sie, was ich als Erstes getan habe, als ich von der Kriegsgefangenschaft heimgekommen bin? – Strafe gezahlt, weil ich keine Fahrkarte hatte!“, erzählt Leopold Städtler und lacht.

Der heute 95-Jährige leitete mehr als zwei Jahrzehnte als Generalvikar an der Seite von Bischof Johann Weber die katholische Kirche in der Steiermark – geprägt von seinen Erfahrungen in der Zwischenkriegs- und Kriegszeit.