Organisatorin, Doris Schober © Privat

Der Sinn dahinter ist eigentlich die Wiederverwertung. Es wird so viel weggeschmissen, aber so viele schöne Dinge kann man noch verwenden. Gerade bei Kinderbekleidung, wo man jedes Jahr neue Kleidung braucht, ist das das Beste, was man machen kann“, erklärt Doris Schober, Organisatorin des Baby- und Kinderflohmarkts in Hitzendorf, das Konzept Flohmarkt statt Konsum. Der 48-jährigen Mama von zwei Buben, sie heißen Sandro (9) und Lion (11), sind die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit selbst ein großes Anliegen. „Ich gehe seit zwei Jahren mit meiner eigenen Tasche einkaufen, verwende alles wieder und habe auch meine Box für Wurst beim Einkaufen dabei.“