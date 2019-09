Bei der Surf-Weltmeisterschaft in Japan will sich der Grazer Jonas Bachan für Tokio 2020 qualifizieren.

© APA/LEON BACHAN

Wenn ab Sonntag im japanischen Miyazaki die Weltmeisterschaft im Wellenreiten über die Bühne geht, wird sich mit dem Grazer Jonas Bachan auch ein „Exot“ im 240 Surfer starken Teilnehmerfeld befinden. Wie ein Steirer aufs Surfbrett kommt, ist schnell erklärt: Mit nur zwei Jahren zog es Bachans Familie Richtung Südwestfrankreich, wo Jonas fünfjährig zum ersten Mal auf einem Schaumstoffbrett die Wellen bearbeitete und später in Biarritz an einem Surf-Internat maturierte. Heute trainiert er im Camp seines Vaters an der portugiesischen Algarve.