Beatrix Arlitzer hat die österreichische Damen- und Herrenmannschaft für den Homeless World Cup mental in Form gebracht.

Beatrix Arlitzer ist Mentaltrainerin, Supervisorin und Coachin © Juergen Fuchs

Einmal noch die Taktik im Kopf durchspielen, das Trikot zurechtzupfen – und raus aufs Spielfeld! Wenn heute in Cardiff der Homeless World Cup angepfiffen wird, gleicht er in vielem den großen Fußballturnieren. Doch die Spielerinnen und Spieler gehören keinem Proficlub an, sondern sind vielmehr obdachlose, sucht- und psychisch kranke oder geflüchtete Menschen aus insgesamt 51 Ländern.