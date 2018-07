Der Weg von Tetiana Miyus war nicht einfach. Die geborene Ukrainerin brauchte Kampfeswillen, Talent und Glück. Am Wochenende ist sie bei der styriarte zu erleben.

Tetiana Miyus ©

Tetiana Miyus kennen Besucher der Grazer Oper als eine der Stützen des Ensembles. Nächste Saison wird ihre siebente am Haus. Dass sie hier singt, verdankt sie nicht nur ihrem enormen Talent. „Als ich in der Ukraine gesagt habe, dass ich am liebsten nach Österreich gehen möchte, hat man gelacht.“ Der Westen schien unerreichbar fern.