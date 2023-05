Die illustre Schar an herausragend Steirischem wächst laufend an. Dem Aufruf der Kleinen Zeitung, für unsere Platzwahl echte steirische Unikate zu nominieren, folgen immer mehr Leser. Hier eine Auswahl an neuen Teilnehmern:

Kunstpark St. Ruprecht: Im Bezirk Weiz findet man den von Wolfgang Neffe initiierten Kunstpark. Frei zugänglich für jedermann erfreuen dort rund 60 Objekte von 40 Künstlern die Gäste. Praktisch: Der Park ist Station der „7 Schätze, 7 Plätze“-Tour (11,5 km). Besonders beeindruckend im Park ist das wohl weltgrößte statische Peace-Zeichen mit einem Durchmesser von 40 Metern und einer Gesamtlänge von 200 Metern. „Kunst gibt es andernorts in Museen, bei uns in der Natur“, fasst Hermine Arnold zusammen.

Modelleisenbahn Knittelfeld: „Wir bieten unseren Besuchern eine authentische Miniaturwelt, die unsere Steiermark in Landschaft sowie Vegetation widerspiegelt.“ Mit 700 Metern an Geleisen und dem Motto „Ganz nah am Original“ (die selbst entwickelte Software ähnelt z.B. der Steuerungstechnik der ÖBB bis ins kleinste Detail) ist man „herausragend in der Steiermark“. Zugfans können sich gleich notieren: Rund um Christi Himmelfahrt ( 18., 19., 20. und 21. Mai) ist die Modellwelt von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Murbodner Rind: Herausragend steirisch kann (wie in diesem Fall) auch etwas Lebendiges sein. Seit über 150 Jahren ist das Murbodner Rind Teil der steirischen Kulturlandschaft. Murbodner waren und sind robust, genügsam und pflegen die Almen und Weiden. Dass das heute auch noch so ist, dafür sorgt der Verein der Murbodnerzüchter.

Stift Rein: Eine echte Besonderheit gibt es im Stift Rein mit der Grabstätte eines Vorfahren des frisch gekrönten britischen Königs Charles III.

Stift Admont: Ein Klassiker in Weiß-Grün ist die weltgrößte Klosterbibliothek. Der Bibliothekssaal beherbergt ca. 70.000 Bände.

