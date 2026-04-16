Rund 50 Tourismusbetriebe folgten der Einladung der Marktgemeinde Bad Waltersdorf unter Leitung von Bürgermeister Johann Fiedler zum Tourismusstammtisch in das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf. Gemeinsam blickte man am vergangenen Dienstag „auf ein erfolgreiches Jahr zurück“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

So zähle die Gemeinde mit rund 440.000 Nächtigungen zu den Top-Platzierten in der Steiermark, wo man derzeit den siebten Rang belege. Dabei will sich Bad Waltersdorf mit dem letztjährigen „Zuwachs von mehr als 8.600 Nächtigungen“ nicht zufrieden geben und den Trend auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

Mit Kooperationen und innovativen Angeboten wachsen

Wichtige Veranstaltungen, die viele Touristen in die Gemeinde ziehen, sind beispielsweise das „Edlseer Thermenfestival“ oder auch Rennrad-Camps und Musikveranstaltungen. Bürgermeister Fiedler hebt auch die Partnerschaft mit dem Thermen & Vulkanland Steiermark hervor, wobei es auch wichtig sei „eigenständig zu agieren“, um „regionale Angebote gezielt zu positionieren“.

v.l. Christian Rotter, Herbert Ferstl, Sabrina Sammer, Bürgermeister Johann Fiedler, Christian Contola und Gernot Deutsch zeigten sich von den vielfältigen touristischen Aktivitäten begeistert © Heidi Schlögl

Gemeint sind etwa Bemühungen eines stärkeren Online-Auftritt wie etwa mit der neuen Doiman „www.badwaltersdorf.eu“, auf der die touristischen Angebote gebündelt angezeigt werden sollen. Schlussendlich erhofft man sich auch durch „ein neues, länderübergreifendes Radprojekt des Tourismusverbands Thermen- & Vulkanland“ die richtigen Schritte für die Entwicklung des heimischen Tourismusses zu setzen.