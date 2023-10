Eine Nacht voller Hochprozentigem in einem Bierzelt führt den jungen Angeklagten an diesem Tag in Begleitung seines Onkels vor das Bezirksgericht Fürstenfeld. Er soll in einem Bierzelt eine Bekannte sexuell belästigt haben. "Ich fühle mich schuldig", sagt der Angeklagte reumütig, nachdem ihn Bezirksrichter Günther Walchshofer gefragt hat, ob er aussagen will.