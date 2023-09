Bier war schon des Öfteren ein Antrieb in Hermann Meyers Laufbahn. Bereits als er im Jahr 2006 mit Freunden um ein 50-Liter-Fass wettete, dass er es in 80 Tagen um die Welt schafft, oder eben, wenn es darum geht, in seiner Brauerei "Farm Bräu" in Neudorf bei Ilz wertiges, naturtrübes Bier herzustellen.