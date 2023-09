Sie sehen nicht nur witzig aus, sie sind auch praktisch und tun etwas für die Umwelt. Wie die E-Lastenräder "Move Eco" von Ökomobil grünen Aufwind in die Oststeiermark und darüber hinaus brachten.

Fritz Prem aus Kaindorf ist 67 Jahre alt, aber noch immer grün hinter den Ohren. Der pensionierte sowie passionierte Obstbauer bewirtschaftet seit 1989 nicht nur den elterlichen Hof mit Leib und Seele, sondern arbeitet bereits seit 25 Jahren nach Bio-Standards.

"Mich hat schon immer gestört, dass man in den Obstgärten mit zwei bis drei Tonnen schweren Traktoren mit 100 PS-Motoren arbeiten musste. Das zerstört nicht nur das Bodenleben, sondern ist auch schlecht für die Umwelt. Da muss es doch Besseres geben", erklärt er.

Prem wollte es einfach nicht dabei belassen und machte sich auf die Suche nach Alternativen. Dabei stieß er vor dreieinhalb Jahren auf einen Händler für E-Lastenräder in Rumänien. "Nachdem der Preis so niedrig war, habe ich es dann einfach riskiert und ein Exemplar bestellt", sagt er und lacht.

Nicht mehr wegzudenken

Zwei Wochen später kam es auf einem Pritschenwagen auf den Hof gerollt - seither ist der grüne Flitzer nicht mehr wegzudenken. "Wir nutzen das Rad tagtäglich, es ginge nicht mehr ohne."

Das Modell "Cargo 500", das Prem damals orderte, hat sich mittlerweile auch zum beliebtesten Modell gemausert. Aus einem riskanten Import wurde eine Erfolgsgeschichte von bisher rund 3300 verkauften Exemplaren.

Mobile Wunder-Wuzzis, vielseitig einsetzbar

Seit Prems Kauf hat sich viel getan. Begeistert vom Rad gründete man den Verein "Öko-Mobil" sowie eine GmbH und tritt mittlerweile als General-Importeur der E-Lastenräder auf, von denen es drei verschiedene Modelle gibt - Cargo 250, Cargo 500, Cargo 700. Kostenpunkt: von 2700 bis 3000 Euro.

Das "Cargo 500" ist beispielsweise in zwei Batterieversionen erhältlich, dabei sind Reichweiten von 40 Kilometern möglich. Durch den Einsatz von Photovoltaik-Paneelen lassen sich diese bis auf 80 Kilometer erhöhen. Auf der kippbaren Ladefläche ist Platz für größere Fuhren mit bis zu 250 Kilogramm oder eine Euro-Palette. Auf der "Rückbank" können auch zwei Personen Platz nehmen.

Ohne Führerschein

"Dank eines elektronischen Geschwindigkeitsbegrenzers gehen die E-Lastenräder nicht schneller als 25 Kilometer in der Stunde - sie gelten damit als Fahrräder, man braucht also keinen Führerschein. So können auch Lehrlinge sie nutzen", erklärt Fritz Prem die vielseitig einsetzbaren Wunder-Wuzzis.

Die Unterstützer der ersten Stunde im Gespräch © Carmen Oster

Helferlein für Bauern, Freizeitbetriebe, Bauhöfe

Zum Einsatz kommen sie nun beispielsweise in der Landwirtschaft, bei Freizeitbetrieben wie Campingplätzen sowie bei Bauhöfen von Gemeinden. Aber auch Jäger oder Reitställe setzen auf die E-Lastenräder.

Auch bei Gartenbau Loidl oder im Bauhof der Gemeinde Kaindorf sind sie nicht mehr wegzudenken, immerhin sind Chef Thomas Loidl sowie Kainbachs Bürgermeister Thomas Teubl Unterstützer der ersten Stunde. Genau wie Martina Auer, die das Verteilerlager in Kirchbach leitet.

Tacho des E-Lastenrads © Carmen Oster

Berührende Geschichten

Rund um die Räder gibt es aber auch unzählige berührende Geschichten, haben sie doch einigen etwas von ihrer so wertvollen Selbstständigkeit zurückgegeben. "Bei einer Gemeindeangestellten wurde Epilepsie festgestellt - fast hätte sie ihren Job deswegen verloren, weil sie nicht mehr Auto fahren kann. Dank des E-Lastenrads kann sie nun weiterarbeiten", erzählt Fritz Prem.

Von Kaindorf nach Wien ging es mit diesem neuen E-Lastenrad © Öko-Mobil

Andere hingegen machen sich mit dem E-Lastenrad eine spezielle Hetz - wie beispielsweise ein Kunde aus Wien, der sich zwei Tage Urlaub nahm, um mit seinem mit einem Photovoltaik-Paneel versehenem, neuen Gefährt von Kaindorf heimwärts zu fahren. Eingefleischte Fans wiederum veranstalten Ausfahrten im Konvoi. Da muss man sich die Steckdosen dann aber gut einteilen. Oder auf Sonnenschein hoffen.