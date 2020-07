Facebook

Herwig Matejka, SPÖ Hartberg, bleibt im Amt © Gerald Hirt

Nach der Wahlschlappe der SPÖ Hartberg am Sonntag, kündigte Spitzenkandidat Herwig Matejka an, alle seine Funktionen in der Stadtpartei sowie im Gemeinderat zurücklegen. Nun rudert Matejka, der die vergangenen Jahre zweiter Vizebürgermeister war, zurück und zieht abermals für die kommende Periode in den Gemeinderat ein. Das bestätigte die SPÖ in einer Aussendung.