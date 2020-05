Facebook

Das Weizer Schwimmbad hat gestern wieder aufgesperrt © Raimund Heigl

Am gestrigen Freitag gab es die nächsten großen Schritte in Richtung Normalität. Hotels, Freibäder, Fitnesscenter, der Spielbetrieb in vielen Sporthallen für Vereine und auch in den Kinos durfte wieder aufgenommen werden. Wir haben uns in der ganzen Oststeiermark bei betroffenen Betrieben umgehört.