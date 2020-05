Am 18. Mai kehrten zahlreiche Schüler im Bezirk in ihre Klassen zurück. Wir haben nachgefragt, wie der Schulstart an oststeirischen Neuen Mittelschulen und Unterstufen abgelaufen ist. Erste Reaktionen zeigen: Es bleibt weiterhin eine Ausnahmesituation.

Die Schülerinnen und Schüler der NMS Friedberg befolgen die Sicherheitsmaßnahmen © Hubert Heine

Es ist so weit. Die Maturanten kehrten bereits Anfang Mai wieder in die Schulen zurück. Mit 18. Mai folgten die unter 14-Jährigen. In zwei Wochen geht der Präsenzunterricht dann für Oberstufenschüler los. Und wie verlief der Schulstart Schulen in der Oststeiermark?