17-jähriger Burgenländer stieß in Rohrbach an der Lafnitz mit 68-jährigen Radfahrer zusammen. Nachkommender Mopedfahrer (16) kam bei Ausweichmanöver von Straße ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rotes Kreuz und C12 waren im Einsatz © Jürgen Fuchs

In Rohrbach an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) stießen am Donnerstagnachmittag ein Mopedlenker (17) und ein Radfahrer (68) zusammen. Auch ein weiterer Mopedfahrer (16) wurde in den Unfall verwickelt, alle drei Beteiligten erlitten Verletzungen.