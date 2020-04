Kleine Zeitung +

Stadtkindergarten Fürstenfeld Heuer kommt der Osterkorb vom "Quosterhasen"

Auch in Zeiten des Corona-Virus sind die Kleinen in Fürstenfeld fleißig am Basteln: Bunte Osterbotschaften der Kindergartenkinder können in der Stadt bewundert werden, ihre Osternester holen sich die Kleinen heuer am Drive-In-Schalter.