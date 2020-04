Facebook

Seit 80 Jahren gibt es in Pöllau "Piperl" © Bernhard Bergmann

Zu Ostern haben die süßen „Piperl“ der Konditorei Ebner aus Pöllau in vielen oststeirischen Familien Tradition. Dieser Brauch soll auch in Zeiten des Corona-Virus nicht abreißen, weshalb die Konditorei auch am Palmsonntag, am Gründonnerstag, am Karfreitag und am Karsamstag ihre Pforten öffnet. An diesen Tagen wird jeweils von 9 bis 15 Uhr ein ausgewähltes Oster-Sortiment verkauft. (Es gelten die aktuellen Sicherheits-Bestimmungen.)