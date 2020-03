Kleine Zeitung +

Bad Waltersdorf Shaolin-Mönche „urlauben“ in der Thermenregion

Die Mönche des Shaolin-Klosters haben sich nach der ersten Hälfte ihrer Tour eine Auszeit in der oststeirischen Thermenregion gegönnt. Am Dienstag präsentieren sie schließlich ihre Kung-Fu-Show in Weiz.