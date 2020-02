Parkplatzkante übersehen: Am Montag blieb ein Pkw im Regenlauf stecken. Die Feuerwehr rückte mit ihrem Kran aus.

Das Fahrzeug rollte über die Parkplatzkante. © FF Hartberg

Stiller Alarm in den frühen Morgenstunden: Am Montag um 6 Uhr rückten 10 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Hartberg aus, um einen Pkw zu bergen. Der Lenker hatte in der Dunkelheit vor dem Einkaufszentrum Hatric die Parkplatzkante übersehen und war im Regenlauf stecken geblieben. Er konnte weder vor noch zurück und rief die Feuerwehr.