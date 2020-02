Facebook

Nach der Absicherung der Unfallstelle wurde das Wrack von der Feuerwehr Pinggau geborgen und abtransportiert © Feuerwehr Pinggau

Sekundenschlaf verursachte am vergangenen Sonntag am frühen Nachmittag auf der Wechselbundesstraße B 54 in Pinggau einen Unfall. Der Lenker geriet mit seinem Auto auf Höhe Dirnegg auf die Böschung, der Pkw landete in Folge schwer beschädigt im Straßengraben.