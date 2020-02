Facebook

Mit der Mannschaft wird oft gefeiert © KK

Lange war es still um die Fanszene des TSV Hartberg und auch bei den Spielen in der Ersten Liga und der Bundesliga schlug das Stimmungsbarometer nicht immer heftig aus. Seit vergangenem Juli sind diese Zeiten jedoch vorbei, sorgen die "Blau Weiss Panthers" doch nun bei allen Heim- und Auswärtsspielen für den nötigen Rückhalt auf der Tribüne. "Beim Auswärtsspiel in Altach kam die Idee auf, einen offiziellen Fanclub zu gründen. Damals waren wir zu neunt, jetzt haben wir 130 Mitglieder", erklärt Manuel Marchioni. Gemeinsam mit Birgit Dietrich ist er seit Beginn an der Spitze des Clubs tätig.