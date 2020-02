Zwei Personen wurden Dienstagmittag bei einem Auffahrunfall auf der L401 in Bad Blumau verletzt. Die Kreuzung ist laut Einheimischen ein Unfallschwerpunkt, seit längerem werde eine Abbiegespur gefordert.

Zwei Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt © FF Bad Blumau

Gleich drei Freiwillige Feuerwehren - Bad Blumau, Bierbaum und Burgau-Burgauberg - wurden am späteren Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf die Landesstraße L401 bei Bad Blumau gerufen. An der Abzweigung in den Ortsteil Schwarzmannshofen war ein Pkw einem anderen aufgefahren.