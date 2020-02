Facebook

Felix Koller gründete mit 19 Jahren sein eigenes Unternehmen © René Lueger

Angefangen hat alles im Jahr 2015 – wie so oft im Kleinen, auf einem Notizblock. Während der Schulzeit tüftelte der leidenschaftliche und mittlerweile hauptberufliche Designer Felix Koller an seinem Traum, eine eigene Kappen-Firma zu gründen. Er entwickelte bereits damals seine ersten Prototypen und sah in seiner Idee einen potenziellen Markt.