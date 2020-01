Ein Pkw-Lenker kam in der Gemeinde Feistritztal mit seinem Wagen von der L403 ab und wurde eingeklemmt. Feuerwehrleute retteten ihn aus dem Pkw, anschließend wurde er ins Spital gebracht.

Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen © FF St. Johann bei Herberstein

Am Mittwochvormittag war gegen 10 Uhr ein Pkw-Lenker auf der L403 von Kaibing (Gemeinde Feistritztal) kommend in Fahrtrichtung Stubenberg unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er etwa 300 Meter nach dem Ortsende von Kaibing mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte in den Straßengraben. Dort kam der Pkw auf dem Dach zum Liegen. Der Lenker konnte sich nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien.