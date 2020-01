Facebook

© Juergen Fuchs

Es war sozusagen ein Geburtstagsgeschenk, mit dem der gebürtige Fürstenfelder und jetzt in Graz lebende Musiker Johannes Hödl vor vier Jahren das Internationale Dixie- und Swingfestival in Fürstenfeld etablierte. „Mein 60. Geburtstag im Jahr 2016 war der Auslöser, er fiel auch zusammen mit dem 40. Gründungsjahr der Old Stoariegler Jazzband, die ich 1976 hier in Fürstenfeld gegründet habe“, erzählt Hödl über die erste Veranstaltung.