Der Pkw landete auf dem Dach © Stadtfeuerwehr Pinakfeld

Ein 18-Jähriger fuhr Dienstagabend mit seinem Pkw auf der Landesstraße zwischen Pinkafeld und Wiesfleck im Bezirk Oberwart, als er in einer Rechtskurve nach links von der nassglatten Fahrbahn abkam. In Folge wurde das Fahrzeug in den linksseitigen Straßengraben geschleudert, es überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen.