Der Hartberger HAK-Direktor Fritz Pack tritt mit 1. Jänner in den Ruhestand. 27 Jahre war er an der Schule, davon die vergangenen sechs Jahre als deren Leiter. Herbert Hofer folgt ihm nach.

Fritz Pack verlässt seinen Arbeitsplatz als Direktor an der HAK Hartberg in Richtung Ruhestand © Buchegger

Für Fritz Pack, Direktor der Handelsakademie Hartberg, beginnen am Freitag nicht nur die Weihnachtsferien, sondern auch die ersten Tage seines Lebens ganz ohne Schule. Mit 1. Jänner 2020 verabschiedet sich Pack, der am 23. Dezember 65 Jahre alt wird, offiziell in den Ruhestand.